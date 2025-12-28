Monteforte Irpino orgogliosa del suo tedoforo | il professore Barbarisi porta la fiaccola olimpica

Monteforte Irpino esprime con orgoglio il suo sostegno all’evento olimpico, attraverso il passaggio della fiaccola a Avellino. Il sindaco Fabio Siricio ha salutato con soddisfazione la partecipazione del professore Matteo Barbarisi, docente di Scienze, tra i tedofori di Milano-Cortina. Un momento di riconoscimento che rafforza il legame tra la comunità e l’importante appuntamento sportivo, sottolineando l’impegno locale verso valori di eccellenza e partecipazione.

"Onorati di aver avuto un nostro residente tra i tedofori di Milano-Cortina." Ha salutato così il passaggio della fiaccola olimpica ad Avellino il sindaco di Monteforte, Fabio Siricio, che, a nome di tutta l'amministrazione, si complimenta con il professore Matteo Barbarisi, docente di Scienze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Monteforte Irpino orgogliosa del suo tedoforo: il professore Barbarisi porta la fiaccola olimpica Leggi anche: Agrigento accoglie la fiaccola olimpica: sarà l’atleta paralimpico Rosario Callari l’ultimo tedoforo Leggi anche: Nessun tedoforo di casa, ma la fiaccola olimpica passerà in provincia due volte Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Taglia le orecchie al suo cane pastore del Caucaso: denunciato per maltrattamenti in Irpinia - Senza alcun motivo, un 59enne di Monteforte Irpino ha tagliato entrambe le orecchie al suo cane; l’uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti sugli animali. fanpage.it Monteforte, Siricio la spunta per 42 voti - Con uno scarto minimo di appena 42 voti rispetto al competitor Paolo De Falco, Fabio Siricio diventa il nuovo sindaco di Monteforte Irpino. ilmattino.it “Natale in Comune” è il titolo della rassegna che l’amministrazione Siricio, in tempi record, ha organizzato per “illuminare” le feste a Monteforte Irpino. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.