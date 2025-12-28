Monolith Soft saluta il 2025 e ricorda a cosa ha lavorato quest’anno
Con la fine del 2025, anche Monolith Soft tira le somme di un anno intenso e saluta i fan prima della pausa invernale, con lo studio giapponese che ha comunicato sui social il proprio ultimo giorno di lavoro dell’anno, cogliendo l’occasione per ripercorrere i progetti completati negli ultimi dodici mesi. Un messaggio breve ma significativo, che ribadisce il ruolo centrale del team all’interno dell’ecosistema Nintendo. Il 2025 non è stato solo un anno di uscite, ma anche di consolidamento tecnico e collaborazione, ed il 2026 si preannuncia altrettanto impegnativo. Nel messaggio ufficiale, Monolith Soft ha ricordato che durante l’anno sono stati pubblicati due titoli a cui il team ha lavorato attivamente. 🔗 Leggi su Game-experience.it
