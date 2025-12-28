Momenti di paura prima di Milan-Verona | tifoso rossonero in arresto cardiaco

Prima di Milan-Verona a San Siro, si è verificato un episodio di emergenza: un tifoso rossonero ha accusato un arresto cardiaco. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure sul posto. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti, ma le condizioni del tifoso sono attualmente monitorate. La situazione rimane sotto controllo, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Un attimo di paura prima del fischio d'inizio di Milan-Verona a San Siro: tifoso in arresto cardiaco, le ultime.

