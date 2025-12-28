’Molinella Futura’ c’è la svolta | La partecipata in liquidazione

Nuovo momento di confronto pubblico tra il sindaco Bruno Bernardi e la sua giunta con la cittadinanza a Molinella. Il sindaco è partito dando un aggiornamento sulla situazione di Molinella Futura, la società partecipata la cui situazione economica, decisamente critica, rischiava di impattare pesantemente sul bilancio del Comune, creando un disavanzo di diversi milioni di euro: "Grazie a un’attività attenta, competente e altamente professionale messa in campo, è stato trovato un punto di equilibrio dei conti, riducendo il disavanzo. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla buona volontà di un importante istituto di credito del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

