Modric celebra Nkunku dopo Milan-Verona | Meritava il gol lavora tantissimo in allenamento

Dopo la partita tra Milan e Verona, Luka Modric ha commentato a 'DAZN' l’ottimo rendimento di Nkunku, sottolineando il suo impegno in allenamento e il meritato gol. La sfida della 17^ giornata di Serie A si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, con modesti riconoscimenti per la prestazione complessiva delle squadre. Modric ha evidenziato l'importanza del lavoro quotidiano e l’impegno dei giocatori in vista delle prossime gare.

