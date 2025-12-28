Mobilità in Valtiberina continua la raccolta firme
Arezzo, 28 dicembre 2025 – Continua la raccolta di firme per la mobilità in Valtiberina. Già 4 tra associazioni e fondazioni hanno firmato. E continuano con circa 5 adesioni al giorno che arrivano alla mail dell’associazione di Pieve Santo Stefano [email protected] le sottoscrizioni, alcune “pesanti”, per chiedere alle autorità competenti di ripristinare un servizio pubblico di mobilità per residenti e turisti della Valtiberina. Ad oggi le singole firme raccolte sono oltre un centinaio. “Con le festività è bene non dimenticare le problematiche della nostra terra. In questa direzione Il Corsaro ha lanciato la vigilia di Natale una nuova raccolta di firme che parte da Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Anghiari e Arezzo e arriva fino a Firenze e oltre, dopo quella che ha portato al raddoppio dell’ assistenza pediatrica pubblica nella “Città del diario”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro, parte la raccolta firme
Leggi anche: Auto in piazza, continua la raccolta firme della Lega. "L'obiettivo è rendere la città più accessibile, viva e funzionale"
Mobilità in Valtiberina, continua la raccolta firme - Ad oggi le singole firme raccolte sono oltre un centinaio, quattro le associazioni e fondazioni che hanno firmato ... lanazione.it
Appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro, parte la raccolta firme - «E’ indiscutibile che la Valtiberina non sia facilmente raggiungibile con mezzi pubblici da parte dei turisti e che anche la mobilità dei residenti non sia per nulla facile» ... msn.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.