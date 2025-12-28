Mobilità in Valtiberina continua la raccolta firme

Arezzo, 28 dicembre 2025 – Continua la raccolta di firme per la mobilità in Valtiberina. Già 4 tra associazioni e fondazioni hanno firmato. E continuano con circa 5 adesioni al giorno che arrivano alla mail dell’associazione di Pieve Santo Stefano [email protected] le sottoscrizioni, alcune “pesanti”, per chiedere alle autorità competenti di ripristinare un servizio pubblico di mobilità per residenti e turisti della Valtiberina. Ad oggi le singole firme raccolte sono oltre un centinaio. “Con le festività è bene non dimenticare le problematiche della nostra terra. In questa direzione Il Corsaro ha lanciato la vigilia di Natale una nuova raccolta di firme che parte da Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Anghiari e Arezzo e arriva fino a Firenze e oltre, dopo quella che ha portato al raddoppio dell’ assistenza pediatrica pubblica nella “Città del diario”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

