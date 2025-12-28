Mo | sindacato giornalisti ' da 7 10 Israele ha ucciso 706 familiari reporter palestinesi'

Dal ottobre 2023, il conflitto a Gaza ha causato la morte di numerosi civili e familiari di giornalisti palestinesi. Secondo il Palestinian Journalists Syndicate, sono almeno 706 le vittime tra i parenti di reporter palestinesi, evidenziando l'impatto diretto del conflitto sulla comunità giornalistica e sulla popolazione civile. Questi dati sottolineano le conseguenze umanitarie e le sfide per l'informazione in una delle zone più colpite dal conflitto.

Gaza, 28 dic. (Adnkronos) - Secondo il Palestinian Journalists Syndicate, dall'inizio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023, Israele ha ucciso almeno 706 familiari di giornalisti palestinesi. Secondo il sindacato, le forze israeliane stanno colpendo sistematicamente le famiglie dei giornalisti nell'ambito di quella che ha definita una guerra volta a mettere a tacere la stampa palestinese. Il rapporto afferma che gli attacchi rappresentano una strategia deliberata e che le vittime non accidentali e causate dalla guerra. La violenza israeliana contro i giornalisti si è "evoluta fino ad assumere una dimensione più pericolosa e brutale, rappresentata dal prendere di mira le famiglie e i parenti dei giornalisti, in un chiaro tentativo di trasformare il lavoro giornalistico in un peso esistenziale di cui figli, mogli, padri e madri pagano il prezzo", ha affermato il sindacato.

