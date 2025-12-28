Mitragliatrice nascosta nel secchio della vernice 56enne ' torna' nel casertano
Ernesto Adriano Falanga, 56 anni di Casapesenna, è tornato nel casertano dopo essere stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per detenzione illecita di armi e munizioni. La vicenda riguarda un'operazione che ha scoperto una mitragliatrice nascosta in un secchio di vernice.
Torna nel casertano Ernesto Adriano Falanga, 56enne di Casapesenna, condannato a due anni e sei mesi di reclusione per detenzione illecita di armi e munizioni. È quanto disposto dalla sesta sezione della Corte di Appello di Napoli che ha accoltol’istanza presentata dal legale del 56enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it
