Nel Comune di Lucca sono 60 i minori stranieri non accompagnati (in breve Msna) inseriti in istituti con retta a carico del Servizio Sociale comunale su un totale di 97 inserimenti riguardanti situazioni di difficoltà. I minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano privi di assistenza e di rappresentanza dei genitori o di un adulto legalmente responsabile, sono individuati in base a normativa specifica che stabilisce che la presa in carico spetti ai Servizi Sociali del Comune entro cui si manifesta in prima istanza la necessità di accoglienza (fatta salva la possibilità di successivo trasferimento della presa in carico). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minori stranieri da soli. Lucca ne accoglie 60 in varie strutture locali

Leggi anche: Minori stranieri soli, 3 milioni per percorsi personalizzati di studio e lavoro

Leggi anche: Sicilia prima per minori stranieri soli, il sistema di accoglienza sotto pressione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Minori stranieri da soli. Lucca ne accoglie 60 in varie strutture locali; Criminalità. Lucca non è un’isola felice, basta fandonie!.

Minori stranieri da soli. Lucca ne accoglie 60 in varie strutture locali - La retta è carico del servizio sociale comunale ed è di un milione di euro all’anno. msn.com