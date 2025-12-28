Minori stranieri da soli Lucca ne accoglie 60 in varie strutture locali
Nel Comune di Lucca sono 60 i minori stranieri non accompagnati (in breve Msna) inseriti in istituti con retta a carico del Servizio Sociale comunale su un totale di 97 inserimenti riguardanti situazioni di difficoltà. I minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano privi di assistenza e di rappresentanza dei genitori o di un adulto legalmente responsabile, sono individuati in base a normativa specifica che stabilisce che la presa in carico spetti ai Servizi Sociali del Comune entro cui si manifesta in prima istanza la necessità di accoglienza (fatta salva la possibilità di successivo trasferimento della presa in carico). 🔗 Leggi su Lanazione.it
