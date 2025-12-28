Minacce dopo l' alluvione la sindaca di Lugo pronta a denunciare i leoni da tastiera

Dopo le minacce ricevute sui social in seguito all’alluvione di Natale, la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha deciso di intervenire pubblicamente. Con un messaggio su Facebook, ribadisce la sua disponibilità a denunciare chi si è reso responsabile di commenti minacciosi e invita a un confronto rispettoso, sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo civile in momenti delicati come questi.

Dopo le minacce ricevute sui social, in seguito all'alluvione di Natale, a prendere la parola è la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, che sul suo profilo Facebook ribatte ai leoni da tastiera e, allo stesso tempo, annuncia di essere pronta a denunciarli. "Non ho parlato finora nel mio profilo.

