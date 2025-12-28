Milioni di euro bandiere e file pro Hamas l' inchiesta si allarga Indagata la direttrice di InfoPal

L’indagine sulla rete di finanziamenti e supporto a Hamas si amplia, coinvolgendo nuovi soggetti e attività. Recentemente sono state eseguite 17 perquisizioni a Genova, sotto la supervisione della DDA e della DNA, con l’ausilio della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Tra gli approfondimenti, l’indagine include anche l’analisi di file pro Hamas e presunti finanziamenti di milioni di euro, con la direttrice di InfoPal tra le indagate.

L’indagine su Hamas si allarga e colpisce ancora e sono state effettuate 17 nuove perquisizioni sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. Nel dettaglio, le perquisizioni personali e locali (incluse le tre sedi dell’Abspp a Genova, Milano e Roma), hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena). E hanno portato al sequestro di una somma in contanti di oltre 1 milione, presenti non solo nelle sedi di Abspp, ma anche nelle case delle persone perquisite, fino al caso più eclatante: circa 560. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

