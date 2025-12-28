Milano banlieue due ragazzi accoltellati da baby gang di nordafricani alle 20 a Natale in corso Buenos Aires - VIDEO

Due ragazzi sono stati aggrediti e accoltellati da una baby gang di origine nordafricana in corso Buenos Aires a Milano, durante la sera di Natale. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella città, spesso associato a fenomeni di violenza giovanile e insicurezza nelle zone periferiche e in alcuni quartieri. La situazione evidenzia le sfide di ordine pubblico che Milano deve affrontare.

L'ennesimo episodio di criminalità e violenza che segna il capoluogo lombardo, sempre più preda delle baby gang, guadagnandosi il soprannome di "Milano favelas" e "Milano banlieue" Aggrediti e accerchiati la sera di Natale e accoltellati da una baby gang di nordafricani. È quanto accaduto gio.

Milano, due ragazzi circondati e aggrediti: 18enne accoltellato a volto e addome, è gravissimo - Milano, 26 ottobre 2025 – Due giovani sono stati aggrediti questa notte in via Camoens, vicino a un locale nella zona della Triennale. ilgiorno.it

Milano, due ragazzi accoltellati in centro da un gruppo di coetanei: gravissimo un 18enne - Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati accoltellati nella notte a via Camoens vicino al parco Sempione a Milano . ilmessaggero.it

Milano Banlieue, "Baby Gang" sequestra 15enne, la madre: “Mio figlio non ha ricevuto nessun aiuto dalle persone che passavano" -VIDEO x.com

