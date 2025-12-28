Milano banlieue 40enne del Bangladesh picchiato e derubato da 3 pakistani l' aggressione alle 13.30 in viale Romagna il giorno di Santo Stefano
A Milano, nel pomeriggio di Santo Stefano, un uomo di 40 anni di nazionalità bangladese è stato aggredito e derubato da tre uomini di origine pakistana in viale Romagna. L'episodio si è verificato alle 13.30, aggiungendosi a una serie di recenti eventi di criminalità nel capoluogo lombardo. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.
Quanto accaduto a Santo Stefano è l'ennesimo episodio di criminalità avvenuto nel capoluogo lombardo. La città, ormai soprannominata "Milano banlieue" e "Milano favelas", e sempre più al centro di casi di cronaca simili Aggredito in pieno giorno e rapinato mentre aspettava l’autobus. È quanto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
