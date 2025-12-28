Milano a 19 anni viene accoltellato al costato in via Monte Cervino L’aggressore è fuggito

A Milano, un giovane di 19 anni è stato ferito al costato in via Monte Cervino e attualmente si trova in ospedale. L’aggressore si è dato alla fuga, contribuendo a un episodio di violenza che si è verificato nel pomeriggio. La polizia è al lavoro per individuare il responsabile e fare luce sull’accaduto.

Milano, 28 dicembre 2025 – Un giovane ferito, in ospedale, e un uomo ricercato. È il bilancio dell’ennesimo episodio di violenza che si è verificato a Milano questo pomeriggio. Un 19enne egiziano, infatti, è stato accoltellato al costato nel pomeriggio in via Monte Cervino dove è stato trovato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno fatto intervenire i soccorsi. Milano, preso a bastonate e accoltellato per rubargli il portafogli: 24enne grave in ospedale Il ragazzo ha riferito che, poco prima, aveva avuto una discussione con un uomo per futili motivi in piazzale Arduino ed era stato colpito con un oggetto appuntito dall'aggressore, in corso di identificazione, che poi era fuggito prima dell'arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, a 19 anni viene accoltellato al costato in via Monte Cervino. L’aggressore è fuggito Leggi anche: Milano, accoltellato giovane di 19 anni ai piedi del Duomo: fermato a Bologna l’aggressore Leggi anche: “Serve del fumo?”: al rifiuto un ragazzo di 19 anni viene accoltellato a un fianco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milano, arrestato 19enne per violenza sessuale su minori. Sceglieva le vittime fuori dalla metro; Segue due ragazzine sole di 15 e 16 anni fin sotto casa e le stupra; Milano, 15enne rapinato e costretto a prelevare: salvato da telefonata; Milano, 18enne pedinava le ragazze in metropolitana e fin dentro il portone di casa per violentarle: arrestato. Milano, a 19 anni viene accoltellato al costato in via Monte Cervino. L’aggressore è fuggito - Il ragazzo ha riferito che, poco prima, aveva avuto una discussione con un uomo per futili motivi in piazzale Arduino ... ilgiorno.it

