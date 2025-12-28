Milan-Verona | sempre Pulisic sblocca il match nel recupero di un primo tempo complicato | Live 1-0
Nel recupero del primo tempo, Pulisic ha sbloccato il risultato tra Milan e Verona, in una partita equilibrata. I rossoneri puntano alla testa della classifica in attesa del risultato dell’Inter, mentre i gialloblù cercano punti importanti per la salvezza. La sfida si presenta aperta e potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica di entrambe le squadre.
I rossoneri cercano la vetta in attesa dell'Inter, i gialloblù vanno a caccia di punti preziosi per la salvezza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
