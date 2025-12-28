Milan e Verona si affrontano in un match equilibrato, con i padroni di casa alla ricerca della vetta in attesa di Inter. Nkunku ha creato alcune occasioni senza trovare la rete, mentre gli ospiti mostrano un atteggiamento combattivo. La sfida, ancora in parità 0-0, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi distinti in classifica.

