Milan-Verona | Nkunku davanti alla porta non trova il pallone buon atteggiamento degli ospiti | Live 0-0
Milan e Verona si affrontano in un match equilibrato, con i padroni di casa alla ricerca della vetta in attesa di Inter. Nkunku ha creato alcune occasioni senza trovare la rete, mentre gli ospiti mostrano un atteggiamento combattivo. La sfida, ancora in parità 0-0, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi distinti in classifica.
I rossoneri cercano la vetta in attesa dell'Inter, i gialloblù vanno a caccia di punti preziosi per la salvezza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: LIVE Parma-Milan alle 20.45: Leao-Nkunku davanti, Cutrone per il gol dell'ex
Leggi anche: Deschamps: "Nkunku è zen davanti alla porta, ma finora ha giocato poco". Messaggio per Allegri?
Nkunku tra campo e mercato: sarà titolare in Milan-Verona, ma le sirene turche si fanno sentire; Milan, chi al posto di Leao? La PROBABILE FORMAZIONE; Milan-Verona, probabili formazioni e ultime notizie: Allegri senza Leao e Gabbia, Nkunku guida l’attacco; Allegri analizza le difficoltà con le ‘piccole’ del Milan: “Il calcio non si spiega, si gioca”.
Milan-Hellas Verona 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Verona di Domenica 28 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
Milan-Verona 0-0, il risultato LIVE - Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l' Hellas Verona in campionato con uno score di 19- sport.sky.it
DIRETTA/ Milan Verona (risultato 0-0) video streaming tv: grande noia (Serie A, 28 dicembre 2025) - Diretta Milan Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Meazza per il diciassettesimo turno del campionato di Serie A 2025/2026. ilsussidiario.net
Le parole a pochi minuti da Milan-Verona https://mdst.it/3KTGAgW #SportMediaset - facebook.com facebook
SERIE A | In campo Milan-Verona. Segui la DIRETTA #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.