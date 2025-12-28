MILAN-VERONA | i Top 5 rossoneri le pagelle Serie A News
Al termine di Milan-Verona, partita valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026, presentiamo le pagelle dei protagonisti rossoneri. In questa analisi, vengono evidenziati i cinque giocatori più positivi e quelli che hanno incontrato maggiori difficoltà durante l’incontro. Un approfondimento obiettivo e dettagliato per comprendere meglio l’andamento della squadra in questa fase della stagione.
È finita Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i gialloblu di Paolo Zanetti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
