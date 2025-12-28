Milan-Verona | i rossoneri dilagano con la doppietta di Nkunku in avvio di ripresa | Live 3-0
Nel match tra Milan e Verona, i rossoneri si sono imposti con un netto 3-0, grazie alla doppietta di Nkunku all'inizio della ripresa. La squadra di Pioli punta alla vetta della classifica in attesa del risultato dell’Inter, mentre gli ospiti cercano punti utili per la salvezza. Una partita che ha mostrato il predominio dei padroni di casa, con un risultato che potrebbe influire sulla corsa alle posizioni di vertice.
I rossoneri cercano la vetta in attesa dell'Inter, i gialloblù vanno a caccia di punti preziosi per la salvezza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Milan-Verona 3-0, LIVE Serie A: doppietta di Nkunku | PM
Leggi anche: Milan-Verona 3-0: Nkunku, arriva anche la doppietta | Serie A News
Milan-Hellas Verona 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Verona di Domenica 28 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
Calcio di rigore per il Milan! - Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l' Hellas Verona in campionato con uno score di 19- sport.sky.it
Milan-Verona: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 30 a San Siro e sarà visibil in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com
Andrea Agnelli in tribuna per il match di Milan - Verona x.com
Le parole a pochi minuti da Milan-Verona https://mdst.it/3KTGAgW #SportMediaset - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.