Milan-Verona Bartesaghi | Si abbiamo iniziato con qualche difficoltà Ora …
Davide Bartesaghi ha commentato a 'DAZN' l'andamento della partita tra Milan e Verona, nel corso del primo tempo. Il giocatore rossonero ha evidenziato le difficoltà iniziali e ha sottolineato come la squadra abbia progressivamente migliorato la propria prestazione. La partita, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026, si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Bartesaghi: “Milan Futuro passaggio fondamentale per me. Con le difficoltà si cresce”
Leggi anche: Il Pagante: "Abbiamo iniziato con un video in Guastalla, ora ci ascoltano intere generazioni"
Sorpresa Milan, Modric fuori contro il Napoli: gioca Jashari. Estupinan al posto di Bartesaghi; Gattuso: Pochi italiani? Inutile piangerci addosso. Bartesaghi, Palestra e Zaniolo stanno facendo bene; Supercoppa, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: out Buongiorno, Lang, Modric e Bartesaghi; 5 svincolati intriganti in molte leghe di Fantacalcio.
Bartesaghi all'intervallo: "Dobbiamo rientrare e dare il massimo" - Davide Bartesaghi, oggi nuovamente titolare nel Milan, ha parlato a DAZN all'intervallo di Milan- milannews.it
DIRETTA/ Milan Verona (risultato 0-0) video streaming tv: grande noia (Serie A, 28 dicembre 2025) - Diretta Milan Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Meazza per il diciassettesimo turno del campionato di Serie A 2025/2026. ilsussidiario.net
Milan-Verona, le probabili formazioni del match di Serie A - Gabbia non recupera (c'è De Winter), Fofana sì ma parte in panchina, con ... sport.sky.it
Andrea Agnelli in tribuna per il match di Milan - Verona x.com
Le parole a pochi minuti da Milan-Verona https://mdst.it/3KTGAgW #SportMediaset - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.