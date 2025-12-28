Milan-Verona 3-0 | Pulisic e la doppietta di un ritrovato Nkunku stendono gli scaligeri

Il Milan conclude il 2025 con una vittoria di misura contro l’Hellas Verona, dominando per 3-0. La partita ha visto protagonisti Pulisic e Nkunku, quest’ultimo autore di una doppietta che ha contribuito alla vittoria dei rossoneri. Con questo risultato, il Milan si porta temporaneamente al comando della classifica, consolidando la propria posizione in campionato.

Milano, 28 dicembre 2025 – Il Milan saluta il 2025 battendo 3-0 l’Hellas Verona e riagguantando almeno per il momento la vetta in solitaria della classifica. A dispetto del passivo finale, però, gli uomini di Allegri hanno dovuto faticare e non poco per far cadere le resistenze di un Hellas Verona molto pimpante e accorto in fase difensiva nei primi 45’. Il gol che ha stappato la partita è arrivato proprio in chiusura di tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Modric e finalizzato dal solito Pulisic, bravo a scaraventare in rete la sponda di Rabiot. Un vantaggio che ha di colpo sbloccato i rossoneri, i quali hanno poi archiviato definitivamente la pratica nei primi 8’ della ripresa, che hanno visto Christofer Nkunku (decisamente in ombra nella prima metà di gara) vestire i panni dell’assoluto protagonista: al 46’ il francese si è infatti conquistato e ha trasformato un calcio di rigore causato da una vistosa trattenuta di Nelsson e poi ha bissato la sua prima rete in serie A insaccando anche il pallone del 3-0, che Montipò e il palo avevano cercato di togliere dallo specchio dopo la stoccata dal limite di Modric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

