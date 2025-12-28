Milan-Verona 3-0 | Nkunku arriva anche la doppietta | Serie A News

Nel match di Serie A tra Milan e Verona, i rossoneri si sono imposti con un 3-0 grazie alla doppietta di Christopher Nkunku. La partita, disputata nel pomeriggio a San Siro, ha evidenziato la buona forma della squadra milanese, mentre gli ospiti hanno faticato a contenere l’attacco avversario. Ecco i dettagli e le principali fasi di questa sfida.

Doppietta di Christopher Nkunku in Milan-Verona, 'lunch match' della domenica pomeriggio a 'San Siro'. Il racconto del suo secondo gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Verona 3-0: Nkunku, arriva anche la doppietta | Serie A News Leggi anche: Milan-Verona 3-0, LIVE Serie A: doppietta di Nkunku | PM Leggi anche: Milan-Verona 2-0: si sblocca finalmente Nkunku | Serie A News La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan-Verona: probabili formazioni e statistiche; Milan-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; I PRECEDENTI | Verona, solo una vittoria a Milano... in attesa di espugnare San Siro; Milan-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Milan-Verona 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Nkunku, che doppietta - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

DIRETTA ONLINE - Serie A, Milan-Hellas Verona 3-0: live report, formazioni e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com

Milan-Hellas Verona (3-0): Loftud-Cheek spreca la palla del possibile quarto gol - 65' | Cambio nel Verona: fuoroi Bradaric, dentro Valentini. milannews.it

Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights | Serie A

Andrea Agnelli in tribuna per il match di Milan - Verona x.com

Le parole a pochi minuti da Milan-Verona https://mdst.it/3KTGAgW #SportMediaset - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.