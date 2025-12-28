Alle 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano si svolge Milan-Verona, 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa partita, con focus sulla prestazione delle squadre e sui marcatori.

Alle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Verona, 17^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Verona 3-0, LIVE Serie A: doppietta di Nkunku | PM

Leggi anche: Milan-Verona 2-0, LIVE Serie A: si sblocca su rigore Nkunku | PM

Leggi anche: Milan-Sassuolo 2-1, LIVE Serie A: ancora Bartesaghi! Assist di Nkunku | PM

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milan-Verona: probabili formazioni e statistiche; Milan-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; I PRECEDENTI | Verona, solo una vittoria a Milano... in attesa di espugnare San Siro; Milan-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Milan-Verona 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Nkunku, che doppietta - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it