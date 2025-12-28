Milan-Verona 3-0 | apre Pulisic Nkunku conclude Rossoneri in testa alla classifica

Nel confronto della 17ª giornata di Serie A, il Milan conquista una vittoria per 3-0 contro il Verona. Pulisic ha aperto le marcature, seguito da due reti di Nkunku, che hanno consolidato il successo dei rossoneri, portandoli in testa alla classifica. Una partita che ha evidenziato la solidità del team milanese, continuando il loro cammino positivo in campionato.

Vittoria netta per i rossoneri nel primo match domenicale della 17esima giornata di Serie A. Vanno a segno Pulisic e Nkunku ben due volte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

