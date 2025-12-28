Milan-Verona 3-0 | apre Pulisic Nkunku conclude Rossoneri in testa alla classifica
Nel confronto della 17ª giornata di Serie A, il Milan conquista una vittoria per 3-0 contro il Verona. Pulisic ha aperto le marcature, seguito da due reti di Nkunku, che hanno consolidato il successo dei rossoneri, portandoli in testa alla classifica. Una partita che ha evidenziato la solidità del team milanese, continuando il loro cammino positivo in campionato.
