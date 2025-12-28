Milan-Verona 3-0 90? | Nkunku si desta e devasta gli ospiti | Serie A News

Al termine della sfida tra Milan e Verona, terminata con un risultato di 3-0, si evidenziano le performance delle due squadre alla 17ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, con i rossoneri di Allegri che hanno dominato il secondo tempo, in particolare grazie a Nkunku, autore di un’ottima prestazione. Ecco un riepilogo dettagliato di quanto accaduto.

È finita Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblu di Paolo Zanetti.

Milan-Hellas Verona 3-0, le pagelle: Modric regale (7), Nkunku si sblocca (7). Tomori una certezza (6,5) - Al 46' del primo tempo la sblocca Pulisic, poi tra il 48' e il 53' la doppietta di ... msn.com

Milan-Verona 3-0. Pulisic e Nkunku regalano la vittoria ad Allegri. I rossoneri staccano la Juventus: la classifica aggiornata - Sì è appena conclusa la sfida tra il Milan e il Verona con il punteggio di 3- tuttojuve.com

Il Verona mostra al Milan le sue intenzioni battendo il calcio d’inizio direttamente in fallo laterale come il PSG di Luis Enrique. Tradotto: Vogliamo pressare forte dall’inizio. - facebook.com facebook

Andrea Agnelli in tribuna per il match di Milan - Verona x.com

