Alle 12:30 allo stadio San Siro di Milano si disputa Milan-Verona, partita valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui il LIVE testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida, che vede i rossoneri sbloccare il risultato grazie a un rigore di Nkunku. Un incontro importante per entrambe le squadre, con la possibilità di influenzare positivamente la classifica.

Alle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Verona, 17^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Verona 2-0, LIVE Serie A: si sblocca su rigore Nkunku | PM

Leggi anche: Milan-Sassuolo 2-1, LIVE Serie A: ancora Bartesaghi! Assist di Nkunku | PM

Leggi anche: Milan-Verona 0-0, LIVE Serie A: possesso per i rossoneri | PM

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

LIVE | Milan-Verona 1-0, intervallo; Milan-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Milan-Verona, Allegri: Leao e Gabbia non convocati. Ricci non si muove: è affidabile e intelligente; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta.

Milan-Verona 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Nkunku procura un rigore e lo segna - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it