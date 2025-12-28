Milan-Verona 1-0 LIVE Serie A | Pulisic salva il primo tempo del Diavolo | PM

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12:30 allo stadio San Siro di Milano si disputa Milan-Verona, partita valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le principali azioni della sfida, che vede il Milan in vantaggio per 1-0 grazie a un intervento decisivo di Pulisic nel primo tempo.

Alle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Verona, 17^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan verona 1 0 live serie a pulisic salva il primo tempo del diavolo pm

© Pianetamilan.it - Milan-Verona 1-0, LIVE Serie A: Pulisic salva il primo tempo del Diavolo | PM

Leggi anche: Milan-Sassuolo 1-1, LIVE Serie A: divertente primo tempo a San Siro | PM

Leggi anche: Milan-Verona 0-0, LIVE Serie A: possesso per i rossoneri | PM

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

AC Milan-Hellas Verona, Serie A 2025/26: Time Machine; I PRECEDENTI | Verona, solo una vittoria a Milano... in attesa di espugnare San Siro; Milan-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Milan-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

milan verona 1 0Milan-Verona 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol du Pulisic - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

milan verona 1 0Milan-Verona 0-0, il risultato LIVE - Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l' Hellas Verona in campionato con uno score di 19- sport.sky.it

milan verona 1 0Il Milan soffre a San Siro, ci pensa Pulisic nel recupero: Verona sotto 1-0 all'intervallo - Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio grazie a Christian Pulisic, che allo scadere trova la zampata vincente per l’1- tuttonapoli.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.