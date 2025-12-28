Milan-Verona 1-0 LIVE Serie A | Pulisic salva il primo tempo del Diavolo | PM
Alle 12:30 allo stadio San Siro di Milano si disputa Milan-Verona, partita valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le principali azioni della sfida, che vede il Milan in vantaggio per 1-0 grazie a un intervento decisivo di Pulisic nel primo tempo.
Alle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Verona, 17^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Sassuolo 1-1, LIVE Serie A: divertente primo tempo a San Siro | PM
Leggi anche: Milan-Verona 0-0, LIVE Serie A: possesso per i rossoneri | PM
AC Milan-Hellas Verona, Serie A 2025/26: Time Machine; I PRECEDENTI | Verona, solo una vittoria a Milano... in attesa di espugnare San Siro; Milan-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Milan-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Milan-Verona 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol du Pulisic - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Milan-Verona 0-0, il risultato LIVE - Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l' Hellas Verona in campionato con uno score di 19- sport.sky.it
Il Milan soffre a San Siro, ci pensa Pulisic nel recupero: Verona sotto 1-0 all'intervallo - Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio grazie a Christian Pulisic, che allo scadere trova la zampata vincente per l’1- tuttonapoli.net
Le parole a pochi minuti da Milan-Verona https://mdst.it/3KTGAgW #SportMediaset - facebook.com facebook
SERIE A | In campo Milan-Verona. Segui la DIRETTA #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.