Milan-Verona 1-0 45? | Pulisic in gol proprio allo scadere | Serie A News
Al termine del primo tempo di Milan-Verona, la sfida della 17ª giornata di Serie A allo stadio di San Siro si conclude con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Pulisic arrivato negli ultimi minuti. I rossoneri di Allegri conducono la partita, mentre i gialloblù di Zanetti mostrano determinazione. Di seguito, un riepilogo delle azioni principali e delle dinamiche di gioco dei primi 45 minuti.
È finito il primo tempo di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblu di Paolo Zanetti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
