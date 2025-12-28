Milan Ravezzani | Pulisic è l’attaccante più decisivo della squadra

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la prestazione del Milan sottolineando l'importanza di Pulisic. Secondo Ravezzani, l’attaccante statunitense rappresenta il giocatore più decisivo della squadra, contribuendo significativamente alle dinamiche offensive. Le sue parole riflettono l’attenzione verso il ruolo di Pulisic nel contesto della partita odierna e il suo impatto sul rendimento complessivo del Milan.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto esprimere il suo pensiero sulla partita del Milan di oggi: le parole su Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

