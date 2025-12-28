Milan Ravezzani | Pulisic è l’attaccante più decisivo della squadra

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la prestazione del Milan sottolineando l'importanza di Pulisic. Secondo Ravezzani, l’attaccante statunitense rappresenta il giocatore più decisivo della squadra, contribuendo significativamente alle dinamiche offensive. Le sue parole riflettono l’attenzione verso il ruolo di Pulisic nel contesto della partita odierna e il suo impatto sul rendimento complessivo del Milan.

Ravezzani: Pulisic è l'attaccante più decisivo della squadra ma gode di meno attenzione di Leao

