Milan Marelli commenta il rigore fischiato contro il Verona | Decisione giusta Fabbri ha visto bene…
Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato la decisione di Fabbri di concedere un rigore al Milan durante la partita contro il Verona di Zanetti. Secondo Marelli, l’arbitro ha valutato correttamente la situazione, ritenendo la decisione giusta. La sua analisi si inserisce nel contesto delle valutazioni tecniche sul ruolo dell’arbitro e sulla gestione delle partite di calcio.
Ai microfoni di DAZN il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato la decisione dell'arbitro Fabbri che ha portato al rigore del Milan contro il Verona di Zanetti. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Fiorentina Juve, Rocchi commenta il contatto Vlahovic Pablo Marì: «Niente rigore? Decisione giusta, il VAR ha lavorato bene»
Leggi anche: Marelli sul rigore al Napoli: «Viene fischiato il rigore con 6-7 secondi di ritardo, era da revocare»
Milan-Sassuolo, Marelli a DAZN: Goal di Pulisic regolare, Pavlovic-Cheddira da rigore; Moviola Udinese Lazio Marelli ammette | Gol di Davis? C’è un vuoto nel regolamento ecco cosa dice! L’episodio di Pisa Fiorentina fa giurispudenza; Moviola Torino Cagliari episodio Paleari Idrissi sotto la lente | ecco perché il rigore non è stato concesso.
Milan-Sassuolo, Marelli durissimo: “Pulisic? Gol da convalidare. Su Pavlovic e Cheddira…” - Sassuolo, evidenziando non pochi dubbi su alcune decisioni per gli episodi dubbi ... spaziomilan.it
Milan-Lazio, Marelli: "Non era rigore, ma neanche fallo. L'annuncio è criticabile, se fosse stato goal non sarebbero intervenuti" - Lazio e l'episodio potenziale da rigore non concesso in campo, rivisto al var e nuovamente non concesso dall'arbitro Collu hanno inevitabilmente reso incandescente la partita e il ... calciomercato.com
Milan-Sassuolo, Marelli a Dazn: "Goal di Pulisic regolare, Pavlovic-Cheddira da rigore" - Luca Marelli, ex arbitro e opinionista arbitrale, a Dazn ha analizzato le decisioni di Crezzini e del VAR Prontera. msn.com
Il #Milan si è visto ingiustamente annullare la rete del 3-1 di Christian #Pulisic. A confermare l’errore dell’arbitro Crezzini anche i vertici arbitrali, che hanno appoggiato l’analisi a DAZN di Luca #Marelli ritenendo regolare la marc - facebook.com facebook
Marelli: "La rete di #Pulisic non doveva essere annullata" Sarebbe stato il gol del 3-1, errore grave. Ennesimo episodio ai danni del #Milan via @AntoVitiello x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.