Milan Marelli commenta il rigore fischiato contro il Verona | Decisione giusta Fabbri ha visto bene…

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato la decisione di Fabbri di concedere un rigore al Milan durante la partita contro il Verona di Zanetti. Secondo Marelli, l’arbitro ha valutato correttamente la situazione, ritenendo la decisione giusta. La sua analisi si inserisce nel contesto delle valutazioni tecniche sul ruolo dell’arbitro e sulla gestione delle partite di calcio.

Ai microfoni di DAZN il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato la decisione dell'arbitro Fabbri che ha portato al rigore del Milan contro il Verona di Zanetti. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

