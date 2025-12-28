Milan l’agente di Jackson rivela | Molte big italiane lo volevano Spero di portarlo in Serie A

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente di Nicolas Jackson ha confermato l'interesse di alcune grandi squadre italiane, tra cui il Milan, per il suo assistito. In un'intervista con Fabrizio Tomano, ha espresso la speranza di portare il giocatore in Serie A, sottolineando l'attenzione di diversi club di alto livello. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sulle trattative di mercato e sugli obiettivi futuri di Jackson nel calcio italiano.

L'agente di Nicolas Jackson, accostato al Milan in passato, in un'intervista con Fabrizio Tomano, ha dichiarato dell'interesse del club: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan l8217agente di jackson rivela molte big italiane lo volevano spero di portarlo in serie a

© Pianetamilan.it - Milan, l’agente di Jackson rivela: “Molte big italiane lo volevano. Spero di portarlo in Serie A”

Leggi anche: Xavi Simons Inter, l’agente apre all’Italia: «Spero di riuscire a portarlo in Serie A in futuro»

Leggi anche: Jackson Juve, l’agente svela: «La scorsa estate alcuni club italiani lo hanno cercato. Lui in Serie A in futuro? Posso dirvi questo». Rivelazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan, attaccante cercasi: piace Jackson del Chelsea, spunta anche Mateta - Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato, con la dirigenza meneghina pronta a intensificare le operazioni per la ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez nelle gerarchie ... calciomercato.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.