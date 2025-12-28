Milan l’agente di Jackson rivela | Molte big italiane lo volevano Spero di portarlo in Serie A
L'agente di Nicolas Jackson ha confermato l'interesse di alcune grandi squadre italiane, tra cui il Milan, per il suo assistito. In un'intervista con Fabrizio Tomano, ha espresso la speranza di portare il giocatore in Serie A, sottolineando l'attenzione di diversi club di alto livello. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sulle trattative di mercato e sugli obiettivi futuri di Jackson nel calcio italiano.
