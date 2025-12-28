Milan Hellas Verona tifoso colto da un malore | la situazione

Durante la partita tra Milan e Hellas Verona allo stadio San Siro, un tifoso è stato improvvisamente colto da un malore. L’evento ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi. La situazione è attualmente sotto controllo. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del tifoso e sulle eventuali misure adottate dalle autorità presenti.

Inter News 24 Poco prima di Milan Hellas Verona un tifoso è stato colto da un malore allo stadio San Siro. Vediamo che cosa è accaduto nello specifico e come sta. Attimi di profonda paura questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza, poco prima del fischio d’inizio del match tra Milan e Verona. Intorno a mezzogiorno, un tifoso di circa 40 anni è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre si accingeva a salire le scale verso il terzo anello dell’impianto. L’intervento dei soccorritori è stato immediato: l’uomo è stato stabilizzato sul posto tramite l’uso del defibrillatore e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Internews24.com

