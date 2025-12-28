Milan Hellas Verona finisce 3-0 I rossoneri volano in testa alla classifica aspettando l’Inter

Il match tra Milan e Hellas Verona si è concluso con il risultato di 3-0 a favore dei rossoneri. Con questa vittoria, il Milan si colloca in cima alla classifica di Serie A, superando temporaneamente l’Inter. L’incontro ha visto una prestazione solida da parte dei padroni di casa, che mantengono così un buon ritmo in campionato.

di Angelo Ciarletta Milan Hellas Verona si è da poco conclusa con il risultato di 3-0. La squadra di Max Allegri supera l'Inter e vola in testa alla classifica di Serie A. Si è conclusa da qualche minuto la sfida tra Milan ed Hellas Verona. A San Siro la squadra di Max Allegri ha battuto con un netto 3-0 gli scaligeri, ottenendo tre punti d'oro per la classifica del campionato. QUI LE ULTIME SULL'INTER Decisivo il gol del solito Pulisic e la doppietta di un ritrovato Nkunku, che adesso potrebbe essersi sbloccato in maniera definitiva, creando una nuova alternativa importante per gli schemi di mister Allegri.

Milan-Hellas Verona 3-0, non c'è partita a San Siro - 30 di questa domenica è andato in scena il match tra Milan ed Hellas Verona, nella cornice dello stadio San Siro di Milano. laziopress.it

Milan-Hellas Verona 3-0, le pagelle: Modric regale (7), Nkunku si sblocca (7). Tomori una certezza (6,5) - Al 46' del primo tempo la sblocca Pulisic, poi tra il 48' e il 53' la doppietta di ... msn.com

MP VIDEO - Il Milan arriva a San Siro per la sfida contro l'Hellas Verona: le immagini da hotel e stadio x.com

Prono*stico Milan-Hellas Verona, Serie A : @ 1 Prono*stico Cremonese-Napoli, Serie A: @ 2 Prono*stico Bologna FC-Sassuolo, Serie A: @ 1 Prono*stico Atalanta-Inter, Serie A: @ 2 © Massimiliano Piga Cagliari Capitale - facebook.com facebook

