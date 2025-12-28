Milan così Nkunku dopo il Verona | Avevo bisogno di tempo ora mi sento sempre meglio Sullo Scudetto…

Dopo il match contro il Verona, Nkunku ha condiviso le sue impressioni: “Avevo bisogno di tempo, ora mi sento sempre meglio. Sullo Scudetto…” L'attaccante del Milan, protagonista di una doppietta, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, offrendo uno sguardo sul suo percorso di integrazione e sulle ambizioni della squadra nel campionato italiano.

Doppietta per Christopher Nkunku in Milan-Verona. Il francese ex Chelsea è stato intervistato nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole sulla vittoria, ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

