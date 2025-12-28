Mikaela Shiffrin furiosa | Tante ragazze spaventate oggi è stato superato il limite

Mikaela Shiffrin ha conquistato la vittoria nello slalom speciale di Semmering, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo una rimonta difficile, l’atleta americana ha mostrato determinazione e tenacia. La sua prestazione ha suscitato reazioni e riflessioni, anche in merito alle dinamiche tra le atlete. Questa vittoria si inserisce in un contesto di competizione intensa e di sfide continue nel mondo dello sci alpino.

Mikaela Shiffrin ha vinto in rimonta lo slalom speciale di Semmering, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha conservato la sua imbattibilità stagionale nella specialità, centrando il quinto successo di fila tra i pali stretti e consolidando la sua leadership nella classifica generale del circuito maggiore al termine di una gara particolarmente complicata a causa delle pessime condizioni della pista e di una tracciatura fin troppo estrema nella prima manche. “ Non mi sono sentita bene sugli sci, neanche nella seconda manche. È una di quelle gare dove non ti spieghi tutto fino in fondo, è un sollievo avercela fatta e sono contenta per il pubblico, che ringrazio e per il quale, in giornate come queste, è giusto fare il massimo “, dichiara la trentenne americana a fine gara in zona mista dopo aver battuto la svizzera Camille Rast per soli 9 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mikaela Shiffrin furiosa: “Tante ragazze spaventate, oggi è stato superato il limite” Leggi anche: Mikaela Shiffrin in gara in superG a St. Moritz: “Voglio farlo ancora!”. Il n. di partenza Leggi anche: Mikaela Shiffrin sceglie la prudenza. Niente discese e solo qualche superG con il dubbio olimpico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mikaela Shiffrin furiosa: “Tante ragazze spaventate, oggi è stato superato il limite” - Mikaela Shiffrin ha vinto in rimonta lo slalom speciale di Semmering, valevole per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it

LIVE! Slalom femminile Semmering, Coppa del Mondo: Shiffrin per rimanere imbattuta, Lara Della Mea guida le azzurre. La diretta scritta - La diretta scritta dello slalom femminile di Semmering, quinta prova tra i pali stretti della Coppa del Mondo 2025/2026. eurosport.it

Shiffrin va oltre la vittoria: furibonda per la tracciatura dello slalom di Semmering: "Limite superato, le ragazze erano spaventate" - Essere la sciatrice più forte della storia dà a Mikaela Shiffrin il privilegio di alzare la voce a nome di tutte le colleghe. eurosport.it

Nello slalom di Semmering la solita fenomenale Mikaela Shiffrin si frappone tra Camille Rast e la prima vittoria stagionale. L'elvetica, in testa dopo la prima manche, è seconda per appena nove centesimi, completando così un ottimo fine settimana sulle nevi - facebook.com facebook

Mikaela Shiffrin risale dalla quarta piazza e conquista anche lo slalom di Semmering. Per la sedicenne Giada D’Antonio lo slalom di oggi è stato il primo contatto con la Coppa del Mondo. Leggi le news: tinyurl.com/44sk2ksw #wearefisi #fisinews #scialpino x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.