Midnight in Rapallo | veglione di capodanno al Chiosco della Musica con balli e concerti

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapallo festeggia il 2026 con “Midnight in Rapallo”, il Veglione di Capodanno al Chiosco della Musica con balli, concerti e divertimento mercoledì 31 dicembre a partire dalle 22:30. Insieme si attenderà la mezzanotte per brindare e celebrare insieme il nuovo anno.Alle 21:30, a Villa Devoto, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

