Microchip nel cervello umano la start up genovese Corticale | Vicini al traguardo
La startup genovese Corticale, nata dall’Istituto Italiano di Tecnologia, sta sviluppando un microchip nel cervello umano con l’obiettivo di migliorare le capacità cognitive. Insieme a progetti innovativi, la società si propone di realizzare il primo impianto entro il 2026 in Germania, avvicinandosi così a un traguardo importante nel campo delle interfacce neurali.
La startup genovese nata dall’Iit sfida Elon Musk: “Nel 2026 in Germania realizzeremo il primo impianto”. Gli obiettivi: osservare l’attività cerebrale in soggetti affetti da malattie degenerative. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
