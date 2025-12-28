Michele Mari | La riffa della morte per vivere più intensamente Ma l’ossessione è una trappola
"Il demone del gioco" e la "pietà degli avvoltoi" sono due espressioni che risuonano durante la lettura de I convitati di pietra (Einaudi), il nuovo romanzo di Michele Mari dove, per la classe terza A del liceo classico milanese Berchet, entra un giorno in scena il tema della morte, a partire da un’idea "che non riuscirono mai a stabilire chi l’avesse avuta". Idea che prende rapidamente forma in una diabolica riffa della morte, che penderà sulle loro teste per tutta la vita, a volte definendola ma più spesso distruggendola, tra incidenti, morti violente, ricatti e la cena annuale di classe per la conta dei superstiti e il rilancio del gioco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Michele Mari: La riffa della morte per vivere più intensamente. Ma l’ossessione è una trappola; Un buon romanzo si giudica (anche) dall’onomatopea.
Michele Mari: "La riffa della morte per vivere più intensamente. Ma l’ossessione è una trappola" - Il nuovo romanzo “I convitati di pietra“ ha per protagonisti i membri di una classe di liceo "Una gara che appare mostruosa solo quando è ormai troppo tardi, come spesso capita a tutti". msn.com
Nel suo nuovo romanzo, “I convitati di pietra”, Michele Mari racconta un patto di sangue tra compagni di classe. Anno dopo anno, va avanti un’immaginaria roulette russa, tra rancori sopiti, amori nascosti e tentativi di omicidio. Il risultato Un racconto grottesco - facebook.com facebook
È accaduto a tutti di avere compagni di classe, ma “I convitati di pietra” del romanzo di Michele Mari, hanno compiuto l’azzardo di mettersi in gara con la morte… Un libro molto nero e (ma sì, si può dire) divertente @Einaudieditore #michelemari x.com
