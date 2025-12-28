Mic un percorso dedicato all’Asia orientale

Porta la firma della curatrice olandese Eline van de Berg il nuovo allestimento dell’ala del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza dedicata all’Asia orientale. La rivoluzione non è solo curatoriale ma anche architettonica: la direzione ha infatti deciso di rimuovere i pannelli che prima chiudevano le sale nei confronti del cortile interno, dal quale invece oggi filtra la luce del sole. I pannelli che accompagnano le opere in mostra riflettono l’evoluzione dei gusti in fatto di fruizione museale: i testi al fianco delle opere sono più fluidi rispetto a prima, consentendo quindi alle opere di parlare più delle parole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

