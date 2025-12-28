Meteo Toscana il tempo delle feste nelle previsioni del Lamma

Le previsioni meteo per la Toscana indicano un clima prevalentemente instabile durante le festività, con bassa pressione e piogge sparse sia nella vigilia che a Natale. Nel periodo successivo, il tempo si manterrà più variabile, con piogge concentrate principalmente sulle Isole Maggiori. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici per pianificare al meglio le proprie attività durante le festività.

Bassa pressione e piogge sparse per vigilia e Natale, poi tempo più variabile con piogge solo sulle Isole Maggiori. Neve in arrivo sulle Alpi e sull'Appennino tosco-emiliano. Temperature in calo dal 24.  A questo link l’articolo completo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

