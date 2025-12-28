Meteo sciabolata russa | Capodanno dove crollano le temperature

Il periodo di Capodanno sarà caratterizzato da un rapido calo delle temperature, dopo un periodo di condizioni climatiche più miti. Le previsioni indicano una brusca diminuzione termica tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo, influenzando le attività all'aperto e le misure di sicurezza. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici e prepararsi a condizioni più rigide durante le festività.

Capodanno porterà in dote un netto cambio di scenario meteorologico: dopo giorni insolitamente miti, le temperature sono destinate a scendere bruscamente proprio tra la fine dell'anno e l'inizio del nuovo. Prima però, l'Italia vivrà un'ultima parentesi quasi primaverile, con sole diffuso e valori ben al di sopra delle medie stagionali. Oggi, domenica, 28 dicembre, è una giornata all'insegna della stabilità atmosferica, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che si estende su gran parte del bacino del Mediterraneo e della Penisola. Il tempo sarà in prevalenza sereno, con un clima particolarmente mite soprattutto in montagna e sulle regioni centrali e meridionali.

