Meteo | Previsioni per lunedì 29 dicembre

Le previsioni meteo per lunedì 29 dicembre indicano a Modena condizioni di tempo prevalentemente soleggiate, con possibile presenza di nubi basse o nebbie al mattino. Non sono previste precipitazioni. La temperatura massima sarà di 8°C, mentre la minima si attesterà su 1°C. Lo zero termico si manterrà a circa 2752 metri, offrendo un quadro climatico stabile e tranquillo per la giornata.

A Modena domani tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2752m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

