Meteo Liguria le previsioni per fine 2025 e inizio 2026
Le previsioni meteo per la Liguria indicano un periodo di tempo stabile e soleggiato fino a lunedì 29, grazie a un aumento della pressione atmosferica. A partire da lunedì, sulla riviera si prevedono alcuni annuvolamenti, che potrebbero influenzare le condizioni climatiche nei giorni successivi. Queste informazioni sono utili per pianificare attività all’aperto e valutare eventuali variazioni del tempo nelle prossime settimane.
Ben soleggiato sulla Liguria fino a lunedì 29 compreso complice il rialzo della pressione, mentre sulla riviera giungerà qualche annuvolamento da lunedì. Da segnalare un netto rialzo termico in montagna, pur temporaneo, con zero termico, che schizzerà fin oltre i 2.500-3.000 metri nel weekend. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
