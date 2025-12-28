Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 28 dicembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2942m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2854m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 28 dicembre 2025

