Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile e la tendenza per Capodanno

Le previsioni meteo per lunedì 29 e martedì 30 dicembre, aggiornate dalla Protezione Civile della Regione Umbria, offrono informazioni utili sulle condizioni atmosferiche previste in questi giorni. Questi dati sono fondamentali per pianificare le attività e prepararsi alle eventuali variazioni climatiche in vista delle festività di fine anno. Di seguito, i dettagli delle tendenze meteorologiche per il periodo, con particolare attenzione a eventuali cambiamenti per Capodanno.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 29 e martedì 30 dicembre, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 dicembre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “alta pressione e tempo stabile fino a fine anno”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

