Meteo Campania | torna il sole ma in arrivo freddo e possibile svolta dopo Capodanno

Meteo Campania: da oggi domenica 28 torna il sole, ma tra fine 2025 e inizio 2026 è atteso un calo termico con possibile ondata di freddo. Dopo una lunga fase di maltempo, anche in Campania il tempo è destinato a migliorare. A partire da oggi, domenica 28 dicembre, il sole tornerà protagonista su buona parte . 🔗 Leggi su 2anews.it

