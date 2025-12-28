Messina tra le città italiane mappate dall’Istat per il disagio socio-economico | basso tasso di occupazione e redditi ridotti

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messina figura tra le città italiane monitorate dall’Istat per il disagio socio-economico, evidenziando un basso tasso di occupazione e redditi limitati. Questa classificazione permette di analizzare con maggiore dettaglio le condizioni della città, offrendo uno spunto per interventi mirati e politiche di sviluppo. La mappatura rappresenta un passo importante verso una comprensione più approfondita delle sfide sociali ed economiche di Messina.

Messina si aggiunge alle città italiane in cui il disagio socio-economico può finalmente essere misurato con precisione. L’ultimo rapporto dell’Istat scende sotto la soglia comunale e identifica aree circoscritte in cui condizioni di vulnerabilità economica, occupazionale ed educativa si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

messina tra le citt224 italiane mappate dall8217istat per il disagio socio economico basso tasso di occupazione e redditi ridotti

© Messinatoday.it - Messina tra le città italiane mappate dall’Istat per il disagio socio-economico: basso tasso di occupazione e redditi ridotti

Leggi anche: Messina tra le città italiane mappate dall’Istat per il disagio socio-economico:basso tasso di occupazione e redditi ridotti

Leggi anche: Istat, dove si concentra il disagio nelle città italiane: a Palermo basso tasso di occupazione e redditi ridotti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.