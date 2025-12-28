Messina ricorda il sisma con l’omaggio a Elena di Savoia esempio di vicinanza e cura
Nel calendario delle iniziative dedicate al 117° anniversario del terremoto del 1908, Messina rinnova domani, 29 dicembre, un gesto carico di significato civile e storico. Alle ore 10, a Largo Seggiola, si svolgerà la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della statua della Regina Elena di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Serie D, il Messina rimane con l'amaro in bocca contro il Savoia
Leggi anche: Cura del verde in città, piantati 14 alberi di ligustro in piazza Luigi di Savoia
Messina ricorda il terremoto del 1908: preghiera e memoria al Cimitero Monumentale - Messina ha ricordato le vittime del terremoto del 1908 con un momento di intensa preghiera e raccoglimento al Cimitero Monumentale. rtp.gazzettadelsud.it
Messina ricorda le vittime del terremoto del 1908: tanti gli appuntamenti per il 117° anniversario - Il primo domani, sabato 27 dicembre alle ore 10 al Cimitero Monumentale, dove si svolgerà la recita del Rosario in forma itinerante. msn.com
Messina ricorda il Terremoto del 1908: mostra commemorativa e cerimonia istituzionale a Largo 28 Dicembre - Si avvicina la ricorrenza del 117° Anniversario del Terremoto del 28 dicembre 1908, e il Comune di Messina ha promosso ... 98zero.com
RTP Messina. . Messina ricorda una delle pagine più drammatiche della sua storia. Nel 117° anniversario del terremoto del 1908, al Cimitero Monumentale il gruppo “Padre nostro… Padre di tutti” ha organizzato un rosario itinerante per commemorare non sol - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.