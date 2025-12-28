Messina ricorda il sisma con l’omaggio a Elena di Savoia esempio di vicinanza e cura

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calendario delle iniziative dedicate al 117° anniversario del terremoto del 1908, Messina rinnova domani, 29 dicembre, un gesto carico di significato civile e storico. Alle ore 10, a Largo Seggiola, si svolgerà la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della statua della Regina Elena di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

messina ricorda il sisma con l8217omaggio a elena di savoia esempio di vicinanza e cura

© Messinatoday.it - Messina ricorda il sisma con l’omaggio a Elena di Savoia, esempio di vicinanza e cura

Leggi anche: Serie D, il Messina rimane con l'amaro in bocca contro il Savoia

Leggi anche: Cura del verde in città, piantati 14 alberi di ligustro in piazza Luigi di Savoia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

messina ricorda sisma l8217omaggioMessina ricorda il terremoto del 1908: preghiera e memoria al Cimitero Monumentale - Messina ha ricordato le vittime del terremoto del 1908 con un momento di intensa preghiera e raccoglimento al Cimitero Monumentale. rtp.gazzettadelsud.it

messina ricorda sisma l8217omaggioMessina ricorda le vittime del terremoto del 1908: tanti gli appuntamenti per il 117° anniversario - Il primo domani, sabato 27 dicembre alle ore 10 al Cimitero Monumentale, dove si svolgerà la recita del Rosario in forma itinerante. msn.com

messina ricorda sisma l8217omaggioMessina ricorda il Terremoto del 1908: mostra commemorativa e cerimonia istituzionale a Largo 28 Dicembre - Si avvicina la ricorrenza del 117° Anniversario del Terremoto del 28 dicembre 1908, e il Comune di Messina ha promosso ... 98zero.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.