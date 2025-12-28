Messina ricorda il sisma con l’omaggio a Elena di Savoia esempio di vicinanza e cura

Nel calendario delle iniziative dedicate al 117° anniversario del terremoto del 1908, Messina rinnova domani, 29 dicembre, un gesto carico di significato civile e storico. Alle ore 10, a Largo Seggiola, si svolgerà la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della statua della Regina Elena di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina ricorda il terremoto del 1908: preghiera e memoria al Cimitero Monumentale - Messina ha ricordato le vittime del terremoto del 1908 con un momento di intensa preghiera e raccoglimento al Cimitero Monumentale. rtp.gazzettadelsud.it