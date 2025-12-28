Messa in tv 28 dicembre 2025 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 28 dicembre 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 28 dicembre. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 28 dicembre 2025, alle ore 11 dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie al Trionfale (Roma). 🔗 Leggi su Tpi.it

