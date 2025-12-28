L’attaccante esterno Mauro Veneroso è un giocatore del Trodica e da domani, alla ripresa degli allenamenti, sarà agli ordini del tecnico Roberto Buratti. Si tratta di un giocatore che ha indossato diverse maglie in carriera, l’anno scorso ha iniziato nel Matelica e poi ha continuato in Sardegna con il Budoni. In questa stagione ha indossato la maglia della Pietralunghese (Eccellenza umbra) e deve scontare una squalifica fino al 28 febbraio. Poi nel mirino del Trodica è finito Lorenzo Alessandroni, attaccante dell’Osimana, la società sta provando ad assicurarsi il giocatore ma la trattativa appare complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Veneroso al Trodica. Fusco allenerà il Monturano

