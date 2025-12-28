Mercato Lazio nuova pista per l’attacco | spunta il nome di Lucca Tutti i dettagli sulla possibile operazione
Il mercato della Lazio si avvicina a una fase di rinnovo, con attenzione rivolta al reparto offensivo. Tra i nomi emergenti, si fa strada quello di Lucca, il cui possibile trasferimento a gennaio rappresenta una delle operazioni più discusse. Di seguito, i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe coinvolgere il calciatore e il club biancoceleste.
Mercato Lazio, si apre la pista Lucca per rinforzare il reparto offensivo: ecco cosa filtra sulla trattativa per gennaio Il mercato della Lazio si avvicina a una fase di profondi cambiamenti, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Valentin Castellanos sembra ormai sempre più lontano da Roma: la panchina di Udine è stata un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Guendouzi lascerà la Lazio? Spunta fuori una nuova indiscrezione sulla squadra biancoceleste in ottica mercato
Leggi anche: “Alfonso Signorini fuori, nuova conduttrice”. Ribaltone possibile al Grande Fratello Vip: il nome che spunta
Lazio, doppia pista: Samardzic e Brescianini per la nuova mezzala; Calciomercato Lazio, si lavora per un clamoroso ritorno di un ex; Mercato Lazio, dalla Francia: spunta un nuovo nome per il dopo Tavares; Lazio, Nuno Tavares verso l'addio: lo vuole l'Al-Ittihad di Conceicao.
Mercato Lazio, è iniziato il casting per la nuova mezzala biancoceleste! Spunta un nome a sorpresa - Mercato Lazio, si apre il dossier mezzala: la società valuta diversi profili e spunta un nome sorprendente L’apertura del calciomercato invernale si avvicina e la Lazio sta lavorando in silenzio per m ... lazionews24.com
Calciomercato Lazio, spunta il nome di Lucca per rinforzare l’attacco: tutti i dettagli sulla possibile operazione - Calciomercato Lazio, Lucca è la nuova pista per l’attacco: situazione, scenari e dettagli della trattativa. lazionews24.com
Lazio, doppia pista: Samardzic e Brescianini per la nuova mezzala - E’ il fumo che esala Sarri, non quello della sigaretta, quello di Lotito, confonde e nasconde il mercato. msn.com
Il punto sul mercato della @OfficialSSLazio: richiesta dal @GenoaCFC per Mandas, per cui anche la @juventusfc ha chiesto informazioni. In entrata si guardano diversi giocatori per il ruolo di mezzala, di vice Zaccagni e di centravanti in caso di uscita di Caste x.com
Fabiani fa il punto sul mercato della Lazio: le sue parole facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.